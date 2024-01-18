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NBA／柯瑞訓練營沒邀請灰熊小將 格林：成為打爆勇士動力

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、G.傑克森(右)。 路透
柯瑞(左)、G.傑克森(右)。 路透

灰熊19歲新秀G.傑克森（GG Jackson）日前面對勇士單場得到23分，一戰成名。勇士隊格林（Draymond Green）昨天在節目上指出，當年柯瑞（Stephen Curry）沒有邀請G.傑克森參加訓練營，可能成為他打爆勇士的動力。

G.傑克森曾是全美第一高中生，但進入大學賽場後表現不佳，2023年選秀會第45順位才被灰熊選走。他在面對勇士的比賽，全場23分6籃板，外帶2抄截2阻攻，全面的表現讓他賽後獲得「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）鼓勵，當下驚訝的反應也在網路上熱議。

格林也在節目大讚G.傑克森，表現就像湯普森（Klay Thompson）一樣，出手沒有任何猶豫。格林透露G.傑克森在場上和柯瑞說，「我被你們訓練營撤回邀請。」柯瑞則回他，「我記得那件事，我們名額已滿，所以必須撤回一些邀請，當時有點措手不及。」

格林認為這激發G.傑克森打爆勇士的動力，還向他開玩笑地說，「明年你會被柯瑞邀請，當訓練營顧問。」

勇士 灰熊 Stephen Curry Draymond Green

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