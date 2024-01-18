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NBA／我家門前有冰層！艾頓無法開車到球場缺席比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓。 路透
艾頓。 路透

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）因傷缺席11場比賽，今天好不容易能復出，卻因為家前道路結滿冰層，無法開車到球場，缺席今天對籃網的比賽。

根據拓荒者記者霍達爾（Casey Holdahl）報導，波特蘭當地下起暴雪，艾頓家門口道路結滿厚冰層，艾頓被冰層困住，無法準時趕到球場。儘管艾頓花好幾個小時試圖排除障礙，球團也派人幫忙，但還是無濟於事，因此艾頓無法出賽。

艾頓季前被太陽交易到拓荒者，誓言要打出「統治力」帶領年輕的拓荒者。不過他本季只出賽24場，平均13.1分10.8籃板，得分創生涯新低，拓荒者也排名西區倒數第2，進入季後賽的可能性相當低。

拓荒者 Deandre Ayton

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