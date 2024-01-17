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NBA／太陽擺四後衛上演22分逆轉秀 KD：忘了怎麼贏的

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽布克(左)、杜蘭特(右)。 法新社
太陽布克(左)、杜蘭特(右)。 法新社

太陽隊本季經常在末節崩盤輸球，今天在主場迎戰國王，拿到完全相反的劇本，比賽時間剩8分鐘時落後22分，上演大逆轉。杜蘭特（Kevin Durant）賽後表示，已忘記逆轉的過程。

太陽末節擺出布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）、艾倫（Grayson Allen）及葛登（Eric Gordon）4名後衛，杜蘭特則擔任主防國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），收到奇效。

杜蘭特賽後被問到如何逆轉，他說，「我完全沒頭緒，我通常知道比賽過程，但這場比賽很模糊，一切都發生得太快，我們都進入狀態，全神貫注。」

杜蘭特接著解釋：「對方是一支喜歡自由進攻的球隊，因此當你打亂他們節奏，他們就變另一支球隊。我們對沙波尼斯施加更多壓力，不斷換防，讓他們只能單打。」

太陽總教練佛蓋爾（Frank Voge）透露太陽三巨頭暫停時，向全隊喊話別放棄。艾倫本季第2度單場飆進9顆三分球，他賽後坦言，「我們終於第四節贏球。通常是我們領先10~15分，被對手逆轉，今晚我們翻轉過來。我喜歡最後那一套快陣容的快節奏打法，投了很多三分球，進攻速度很棒。」

太陽 國王 Kevin Durant

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