NBA／MVP對決球迷論戰 安比德：我跟約柯奇都不在乎

費城76人安比德（Joel Embiid）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）在今天上演本季首度的「MVP對決」，儘管最終安比德不論在個人數據還是球隊勝負上都壓倒了約柯奇，但賽後兩人仍是互相擁抱展現英雄惜英雄的一面，並強調兩隊球迷間的對立，絲毫不會影響他對於約柯奇的欣賞。

過去幾年不斷在年度MVP獎項上上演激烈爭奪戰的安比德與約柯奇，去年雖然由安比德成功粉碎了約柯奇的3連霸美夢，但約柯奇最終卻帶領金塊奪下總冠軍，用總冠軍賽MVP彌補缺憾。

Joel Embiid and Nikola Jokic with another great battle tonight 👏



Embiid: 41 PTS, 7 REB, 10 AST

Jokic: 25 PTS, 19 REB pic.twitter.com/R8vmhw2zJr — NBA (@NBA) 2024年1月17日

而兩人本賽季同樣在MVP的競爭上成為兩大熱門候選，在今天的本季首度對決中，安比德攻下41分10助攻7籃板，約柯奇則有25分19籃板3助攻，最終76人則是以5分差距拿下勝利，也讓安比德問鼎年度MVP二連霸的聲勢居高不下。

賽後談到與約柯奇互相擁抱時，安比德說：「我們互相擁抱，這很有趣，因為在推特上兩隊的球迷可是不斷打口水仗，但我們兩個一點都不在乎，都只想要好好打球和贏下比賽。在你真正的擊敗他前，他都還是聯盟最佳球員、還是總冠軍賽的MVP，但我也相信自己，有一天會達到那個位置。」

"I just told him he's the best player in the league."



Joel Embiid says there's all love between the last two #KiaMVP's after their battle tonight. pic.twitter.com/84G3H70lKL — NBA (@NBA) 2024年1月17日

儘管仍有不少人認為，約柯奇在對於金塊整體戰力的提升上，比起安比德之於76人扮演更重要的角色，他則說：「我並不關心人們議論誰最佳球員，但我清楚我自己想要成為最佳球員，如果你想要當最佳球員，那就是不管你身邊是誰，你都能贏球，這就是我的目標。」