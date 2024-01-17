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NBA／讚約柯奇是聯盟最佳 安比德：我對自己也很有信心

中央社／ 台北17日電
安比德(左)讚約柯奇(右)是聯盟最佳球員，但仍對自己很有信心，希望有一天能超越他。 法新社
安比德(左)讚約柯奇(右)是聯盟最佳球員，但仍對自己很有信心，希望有一天能超越他。 法新社

NBA費城76人球星安比德（Joel Embiid）今天與丹佛金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）上演MVP對決，最後安比德攻下41分，率隊以126比121成功捍衛主場。

上季技壓約柯奇、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），76人隊球星安比德榮獲年度最有價值球員（MVP）殊榮。然而本季挑戰MVP衛冕的他，卻飽受傷勢困擾，歷經3場比賽缺陣後，終於在昨天正式復出，並攻下41分、10籃板，率隊以124比115擊敗休士頓火箭。

今天對戰衛冕軍金塊隊，尤其與約柯奇的MVP對決將成為外界矚目焦點，安比德賽前表示，「他們是聯盟最強的球隊，還擁有最強的球員，我們必須盡力搶勝，尤其我很喜歡競爭，誰不想與最強的球隊對戰呢？」

最後安比德攻下全場最高41分，外帶7籃板、10助攻，力抗約柯奇的25分、19籃板，並率領76人隊以5分之差獲勝。對於這場MVP對決，安比德透露，看著兩邊球迷在社群媒體X上互相爭論，感覺很有趣。

「因為我們兩個都沒有很在意，只想專注在籃球上，並試圖贏得一些比賽。」安比德說道。「但他確實值得讚美，而且還是總冠軍賽MVP，在沒有其他人超越之前，他就是目前聯盟最好的球員。」不過安比德隨即補充，「但我再說一次，我對自己同樣有信心。」

約柯奇則透露，「我不是對戰他，而是面對76人隊，我認為這是一場很棒的對決。」76人總教練諾斯（Nick Nurse）表示，「這不僅僅是兩個重量級球星的對抗，還有一些其他看點，我認為今晚比賽值得一看。」

金塊 76人 Nikola Jokic Joel Embiid

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