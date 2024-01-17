NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）日前進場觀看太陽對上湖人的比賽，當她被鏡頭拍攝時，她竟在湖人大本營比著頭上的太陽隊帽子，宣示太陽死忠球迷身分。她離場前還疑似向太陽球員艾倫（Grayson A

2024-01-17 11:29