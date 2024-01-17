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NBA／喬治關鍵時刻狂砍11分 快艇賞雷霆洛城2連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治(左)。 美聯社
喬治(左)。 美聯社

雷霆連2天在洛杉磯出賽，第四節尾聲快艇球星喬治（Paul George）接管比賽，2分鐘內狂砍11分，幫助快艇以128：117險勝雷霆，目前只落後雷霆和金塊1場勝差。

快艇三節打完領先10分，雷霆第四節前段打出10：1攻勢，戰況陷入膠著。比賽時間剩3分37秒時，威廉斯（Jalen Williams）投進超前三分球，不過喬治接下來挺身而出，狂砍11分，讓快艇以一波14：2攻勢結束比賽。

喬治全場24投15中，得到38分7籃板5助攻，雷納德（Kawhi Leonard）16分6籃板6助攻，哈登（James Harden）16分8助攻。

雷霆方面，威廉斯14投10中，拿到25分7助攻。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只得19分，正負值-19全場最差。

快艇 雷霆 Paul George

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