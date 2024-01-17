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NBA／末節8分鐘落後22分還能贏！KD致勝罰球太陽逆轉國王

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

金塊月初上演末節6分鐘落後18分，逆轉勇士的戲碼。今天太陽在主場一路被國王壓制，末節剩8分鐘時落後22分，沒想到接下來打出32：8瘋狂攻勢，包含杜蘭特（Kevin Durant）的致勝罰球，終場太陽以119：117戰勝國王。

杜蘭特前三節表現荒腔走板，發生6次失誤，一度比出手數還多。太陽第三節尾聲靠著布克（Devin Booker）和板凳追到12分落後，但第四節杜蘭特和比爾（Bradley Beal）回到場上後分差又被拉開，最多落後達22分。

太陽先打出7：0攻勢，國王穆雷（Keegan Murray）投進三分球後，接下來進攻又大當機，太陽趁機打出15：2攻勢，只剩4分落後。關鍵時刻太陽老將葛登（Eric Gordon）連續飆進2顆三分球，扳平比數，接著杜蘭特2罰全中超前。

下一波攻勢國王福克斯（De'Aaron Fox）要回2分，太陽最後一擊交給杜蘭特，他跳投被福克斯犯規，2罰再度全中。國王只剩1.1秒，蒙克（Malik Monk）高難度三分球沒進，結束比賽。

杜蘭特全場得到27分，其中15分集中在末節。布克16分11助攻，艾倫（Grayson Allen）砍進29分，成為太陽隊史首位兩度單場9顆三分球的球員。國王方面，福克斯拿到33分6助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）砍下21分12籃板11助攻的大三元。

太陽 國王 Kevin Durant

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