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NBA／拿筆電抗議遭聯盟罰5萬美元 國王教頭笑稱假期泡湯了
國王總教練布朗（Mike Brown）在先前面對公鹿的比賽中，因激烈抗議遭裁判驅逐出場。他賽後在記者會用筆記型電腦，說明裁判有多糟糕，引發球迷討論。聯盟今天則宣布，針對布朗的行為，開出5萬美元罰單。
布朗當時在記者會用筆記型電腦，強調罰球和哨音的差距，讓他感到沮喪，他說，「裁判是人，他們會犯錯，只是希望裁判能保持一致性。今晚的裁判很棒，他們整場都在和我溝通，但就一致性而言，你們都看到了，今晚沒有一致性。」
聯盟今天以「比賽中激烈衝向裁判及賽後公開批評裁判」為由，罰布朗5萬美元。對此，布朗開玩笑表示，「我的老婆對此很生氣，因為我本來打算奢侈一下，在全明星假期帶她和孩子們去滑雪，但我告訴她可能沒辦法這樣做了，除非飯店給我打折。」
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