快訊

大二父罹癌體會現實苦 蔡博丞創新舞團經營紅回台灣

高端合約拆彈完成？ 蔣萬安：反而打開另個潘朵拉盒子

羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／拿筆電抗議遭聯盟罰5萬美元 國王教頭笑稱假期泡湯了

聯合新聞網／ 綜合報導
國王教頭布朗(中)。 美聯社
國王教頭布朗(中)。 美聯社

國王總教練布朗（Mike Brown）在先前面對公鹿的比賽中，因激烈抗議遭裁判驅逐出場。他賽後在記者會用筆記型電腦，說明裁判有多糟糕，引發球迷討論。聯盟今天則宣布，針對布朗的行為，開出5萬美元罰單。

布朗當時在記者會用筆記型電腦，強調罰球和哨音的差距，讓他感到沮喪，他說，「裁判是人，他們會犯錯，只是希望裁判能保持一致性。今晚的裁判很棒，他們整場都在和我溝通，但就一致性而言，你們都看到了，今晚沒有一致性。」

聯盟今天以「比賽中激烈衝向裁判及賽後公開批評裁判」為由，罰布朗5萬美元。對此，布朗開玩笑表示，「我的老婆對此很生氣，因為我本來打算奢侈一下，在全明星假期帶她和孩子們去滑雪，但我告訴她可能沒辦法這樣做了，除非飯店給我打折。」

國王

相關新聞

NBA／傳暴龍溜馬積極討論交易 席亞康要價3首輪+布朗

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，暴龍和溜馬正積極討論席亞康交易案，溜馬可能提出布朗（Bruce Brown）、其他球員和3個首輪選秀權。 該報

NBA／拿筆電抗議遭聯盟罰5萬美元 國王教頭笑稱假期泡湯了

國王總教練布朗（Mike Brown）在先前面對公鹿的比賽中，因激烈抗議遭裁判驅逐出場。他賽後在記者會用筆記型電腦，說明裁判有多糟糕，引發球迷討論。聯盟今天則宣布，針對布朗的行為，開出5萬美元罰單。

NBA／領先2分故意犯規威廉森 基德出怪招：賭他罰球爛

厄文（Kyrie Irving）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）分別拿到42分、41分的帶領下，獨行俠演出逆轉秀，以125比120擊退鵜鶘。不過就在終場前17.7秒球隊還領先2分的時候，

NBA／灰熊後場傷兵滿營 2年雙向合約網羅小皮本

灰熊近期傷兵滿營，球團今天宣布以2年雙向合約，簽下傳奇球星皮本（Scottie Pippen）的兒子小皮本（Scotty Pippen Jr.）。 現年23歲的小皮本身高185公分，主打控球後衛

NBA／讚約柯奇聯盟最好球員 安比德：樂於和強者對決

自從上季斬斷約柯奇（Nikola Jokic）的年度MVP三連霸之路後，安比德（Joel Embiid）與他的對決比較就成了球迷和媒體關注的焦點。 上季他與約柯奇首度交鋒就豪取47分18籃板5助

NBA／溜馬傳積極追求席亞康 有意打包射手希爾德

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，就在暴龍將阿努諾比（OG Anunoby）送到紐約之後，溜馬傳出積極追求席亞康（Pascal Siakam），期盼能透過交易引進這位擁有冠軍戒指的中前鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。