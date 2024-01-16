NBA／連2戰20分詹皇後最年輕 灰熊新秀被歐尼爾訪問嚇到
灰熊新秀G.傑克森（GG Jackson）在面對勇士的比賽，打出生涯代表作，全場攻下23分6籃板，幫助灰熊以116：107贏球，他賽後得知傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）要訪問他，嚇了一跳。
灰熊隊本季傷兵滿營，近期許多小將都獲得上場機會，G.傑克森繼前一戰對尼克攻下20分後，今天再創生涯新高。他得知歐尼爾要訪問他後，露出驚訝的表情，接著歐尼爾對他說：「我沒有要問任何問題，只是要恭喜你，年輕人。你打了一場很棒的比賽，如果人們不認識你，他們現在知道了，我為你感到驕傲。」
G.傑克森則回應：「感謝，我很榮幸能聽到您的聲音，謝謝您。」
上個月才剛滿19歲的G.傑克森原本是全美第一高中生，不過進入大學賽場後表現不如預期，選秀行情一路下滑，最終在2023年選秀會第45順位才被灰熊挑走。他連2戰得到20分，成為詹姆斯（LeBron James）後，最年輕連2場得到20分的球員。
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