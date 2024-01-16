NBA／卡萊爾讚現役最像諾維茨基 馬卡南：給了我動力
爵士今天在主場以132：105大勝溜馬，收下近期的6連勝。芬蘭籍球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場15投10中，砍下32分10籃板，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）大讚：「他是我見過最像諾維茨基（Dirk Nowitzki） 的球員。」
馬卡南是7呎白人前鋒，同時具備頂尖投射能力和不俗活動力，早就被不少球迷拿來和「德國坦克」諾維茨基做比較，還被戲稱是「芬蘭司機」。他上季轉戰爵士後破繭而出，生涯首度入選全明星，場均25.6分8.6籃板，三分命中率39.1%。他季後回芬蘭服兵役，並代表參加芬蘭參加世界盃籃球賽，近期還被票選為芬蘭2023年度運動員。
卡萊爾過去和「德國坦克」諾維茨基在獨行俠合作多年，2011年更攜手奪下總冠軍，可能是最了解諾維茨基的教練。卡萊爾賽後盛讚馬卡南，「他是我見過最接近諾維茨基的球員，一個7呎身高的球員能拉開空間，又能在禁區得分。」
對於卡萊爾的讚美，馬卡南謙虛回應：「聽到他這樣說感覺很棒，諾維茨基是名人堂球員，而我還有很長的路要走，這給我更多動力去變得更好。」
NBA官方今天公佈了上週東西區最佳球員，阿德巴約和馬卡南分別獲得青睞，這也是馬卡南生涯首次獲得單週最佳。
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