NBA／生涯3度與隊友同場40分 厄文創聯盟首見紀錄

Kyrie Irving is the first player in NBA history to score 40+ points with 3 different teammates:



2016 — Kyrie (41) & LeBron James (41)

2023 — Kyrie (40) & Luka Doncic (42)

2024 — Kyrie (42) & Tim Hardaway Jr (41) pic.twitter.com/5xD7c2GFQU