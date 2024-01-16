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NBA／生涯3度與隊友同場40分 厄文創聯盟首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(左)、小哈德威(右)。 路透
厄文(左)、小哈德威(右)。 路透

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣，今天在主場迎戰鵜鶘，厄文（Kyrie Irving）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）大爆發，兩人分別砍下42、41分，終場以125：120驚險收下勝利。

兩隊前天才交手過，當時鵜鶘雙核心威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）都沒上場，鵜鶘仍以10分之差贏球。今天雙核心歸隊，首節打完竟落後16分，不過第二節鵜鶘灌進42分，一口氣將分差縮小到1分。

第三節鵜鶘再轟進40分逆轉戰局，獨行俠則靠厄文單節15分咬住分差。第四節中段鵜鶘進攻大當機，獨行俠打出11：0攻勢要回領先。英格倫（Brandon Ingram）未把握追平三分球機會，獨行俠順利收下勝利。

厄文全場得到42分7籃板7助攻，小哈德威投進9顆三分球，進帳41分。這是厄文職業生涯第3度與隊友同場得分破40，史上第1人，前2次分別是2016年與騎士隊詹姆斯（LeBron James）及上季與唐西奇達成。鵜鶘方面，則以威廉森30分表現最佳。

小哈德威受訪時強調球員要挺身而出的心態，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）則表示，「小哈德威對我們來說很重要，他投進一些關鍵球。不過厄文整個下半場都很穩，他引領我們，隊友都在跟隨他。」

獨行俠 鵜鶘 Kyrie Irving

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