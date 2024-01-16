NBA／連殘陣灰熊都打不贏！格林復出無用 勇士末節又崩盤

勇士防守悍將格林（Draymond Green）今天復出從板凳出發，面對傷兵滿營的灰熊卻陷入苦戰，末節陷入2分半鐘得分荒，終場以107：116輸球，維持西區第12。

灰熊主力球員莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、史馬特（Marcus Smart）及亞當斯（Steven Adams）都在傷兵名單。倖存的主將傑克森（Jaren Jackson Jr.）今天手感不佳，全場20投僅4中，得到18分。

不過灰熊小將們把握機會，V.威廉斯（Vince Williams Jr）和G.傑克森（GG Jackson）末節都貢獻8分，幫助球隊拿下勝利。灰熊全隊7人得分上雙，V.威廉斯拿到24分7籃板，G.傑克森23分6籃板。

勇士方面，柯瑞（Stephen Curry）攻下26分8助攻，湯普森（Klay Thompson）只得9分，格林7分7籃板4助攻。浪花兄弟末節總共只得8分，庫明加（Jonathan Kuminga）單節獨得9分，全場砍進20分11籃板。