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NBA／太陽末節差點被拓荒者逆轉 比爾：我們太舒適

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星比爾。 路透
太陽球星比爾。 路透

太陽今天作客西區倒數第2的拓荒者，末節一度只剩領先4分，靠著杜蘭特（Kevin Durant）三分球及時止血，才以127：116驚險收下勝利，

拓荒者首節投進7顆三分球，領先太陽2分。不過太陽第二節中段打出13：0攻勢，半場打完反而領先10分，第三節布克（Devin Booker）獨得15分，進一步將分差擴大。

不過太陽第四節差點再度崩盤，杜蘭特關鍵時刻投進三分球；拓荒者則是2分多鐘無法得分，太陽才收下比賽勝利。

布克全場攻下34分6籃板7助攻，杜蘭特21分6助攻，比爾（Bradley Beal）則砍進23分。拓荒者方面，韓德森（Scoot Henderson）拿到生涯新高的33分，還有9助攻7籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）則進帳28分。

原先外界預期太陽能輕鬆取勝，但杜蘭特最終上場37分鐘才贏球。對此，比爾表示，「我們太被動、懶惰及舒適，要保持積極且全力以赴，比賽結束前的表現要更好。」

太陽 拓荒者 Bradley Beal

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