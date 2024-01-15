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NBA／勇士能脫離西區第12？格林明天復出對灰熊

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 美聯社
格林。 美聯社

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）將在明天作客灰熊隊的比賽正式復出。

格林12月13日對太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）使出右勾拳，隔天聯盟宣布無限期禁賽，直到上周才解除。他花1周時間訓練，恢復身體狀態，如今將在美國「馬丁路德紀念日」當天重返球場。

格林總共缺陣16場，勇士得到8勝8敗戰績，不過爵士隊近13戰豪取11勝，登上西區第9；勇士則跌到西區第12，落後西區第11的湖人隊0.5場勝差。

勇士 Draymond Green

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