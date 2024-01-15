NBA／勇士能脫離西區第12？格林明天復出對灰熊

湖人在沒有詹姆斯（LeBron James）的帶領下以7分之差敗給爵士，吞下2連敗，排名在西區前10名之外。賽後，總教練漢姆（Darvin Ham）顯然對於裁判哨音很不滿。 爵士全場獲得39次罰

2024-01-14 19:40