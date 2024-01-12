NBA／太陽比爾狂轟37分輾壓湖人 詹皇只得10分創本季新低
太陽本季前3次交手湖人都輸球，兩隊今天賽前只有0.5場勝差，比爾（Bradley Beal）在這場關鍵比賽打出本季代表作，以8成命中率投進8顆三分球，攻下轉隊新高的37分，幫助太陽以127：109輕取湖人。
布克（Devin Booker）首節就狂砍16分，幫助太陽建立雙位數領先，第二節太陽持續壓制湖人，以66：52結束上半場。
第三節比爾展現頂尖跳投能力，單節11投8中豪取20分，把湖人打得潰不成軍。儘管湖人板凳陣容末節一度追到19分，但比爾回到場上後連飆2顆三分球，將最後5分鐘變成垃圾時間。
比爾全場21投14中，其中三分球10投8中，豪取37分6籃板。布克31分5籃板5助攻，杜蘭特（Kevin Durant）攻下18分。湖人方面，戴維斯（Anthony Davis）只拿到13分5籃板，詹姆斯（LeBron James）只得10分創賽季新低。
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