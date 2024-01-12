NBA／巴克利直言綠衫軍聯盟最強 結果遭公鹿慘電33分
塞爾蒂克昨天延長賽擊敗灰狼，戰績持續傲視全聯盟。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，當今聯盟沒有任何球隊與塞爾蒂克同等級，沒想到今天綠衫軍對上公鹿，上半場打完就落後37分，比賽提早進入垃圾時間，公鹿以135：102贏球。
巴克利在節目上表示，「我不是不尊重金塊和快艇，但他們是第2和第3好的球隊。沒有任何球隊和塞爾蒂克同水準，他們是現在最好的球隊。」
沒想到今天背靠背出賽的塞爾蒂克，徹底被公鹿打爆，上半場就落後37分，先發球員下半場都沒上場。公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）得到24分12籃板6助攻，里拉德（Damian Lillard）歸隊貢獻21分。
塞爾蒂克先發球員只有布朗（Jaylen Brown）得分破雙位數，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）解釋下半場的調度，「這是對球隊最有利的決定，比賽不會總是按照我們想的進行，有時就是會發生這種狀況。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 雷霆大勝拓荒者62分 創隊史最大勝分差紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言