NBA／巴克利直言綠衫軍聯盟最強 結果遭公鹿慘電33分

塞爾蒂克昨天延長賽擊敗灰狼，戰績持續傲視全聯盟。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，當今聯盟沒有任何球隊與塞爾蒂克同等級，沒想到今天綠衫軍對上公鹿，上半場打完就落後37分，比賽提早進入垃圾時間，公鹿以135：102贏球。

巴克利在節目上表示，「我不是不尊重金塊和快艇，但他們是第2和第3好的球隊。沒有任何球隊和塞爾蒂克同水準，他們是現在最好的球隊。」

沒想到今天背靠背出賽的塞爾蒂克，徹底被公鹿打爆，上半場就落後37分，先發球員下半場都沒上場。公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）得到24分12籃板6助攻，里拉德（Damian Lillard）歸隊貢獻21分。

塞爾蒂克先發球員只有布朗（Jaylen Brown）得分破雙位數，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）解釋下半場的調度，「這是對球隊最有利的決定，比賽不會總是按照我們想的進行，有時就是會發生這種狀況。」