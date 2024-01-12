NBA／明星賽第二輪票選 字母哥仍居人氣王 布克擠下里夫斯

聯盟今天公布明星賽第2階段球迷票選結果，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍是人氣王，湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）排第2，太陽球星布克（Devin Booker）本次順利進榜。

明星賽將在2月18日於印第安納溜馬主場盛大舉辦，本屆明星賽將恢復傳統東西區對決。第二階段球迷票選結果今天出爐，安戴托昆波以347萬5698票，暫居人氣王；詹姆斯以309萬6031票排第2。

西區方面，金塊約柯奇（Nikola Jokic）超越太陽杜蘭特（Kevin Durant），以277萬7068票排西區前場第2。獨行俠唐西奇（Luka Doncic）以250萬票排西區後場第1，勇士柯瑞（Stephen Curry）212萬票排第2，布克這次衝上第9名，湖人里夫斯（Austin Reaves）被擠出前10榜單。

東區方面，前場排名依序為安戴托昆波、76人安比德（Joel Embiid）、塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）。後場則是溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）排第1，老鷹楊恩以144萬票反超公鹿里拉德（Damian Lillard）的141萬，排第2。