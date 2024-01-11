NBA／席亞康有意成自由身追頂薪 暴龍交易市場談判陷僵局
暴龍隊本季表現不理想，難以被納入季後賽競爭者行列，因此季末將成為自由球員的一哥席亞康（Pascal Siakam）是球隊亟欲出清的對象，也是目前交易市場上頭號熱門人物，暴龍、溜馬、勇士、老鷹多隊都曾傳出有興趣，但據傳席亞康的續約問題讓他的交易談判格外困難。
根據美媒《The Athletic》爆料，最積極追求席亞康的國王隊曾開出巴恩斯（Harrison Barnes）、米契爾（Davion Mitchell）、赫爾特（Kevin Huerter）再加上受保護首輪的包裹，兩隊曾一度討論得相當熱絡，尤其是暴龍上周作客國王的時候，當時所有暴龍制服組都來到現場，不過後續這項談判陷入正僵局，因為席亞康談續約的意願並不高。
雖然尚未得知席亞康是否對待在沙加緬度不感興趣，但美媒《HoopsHype》提到，席亞康投身自由市場追求頂薪的意願非常高，還曾向國王明確表示，如果國王達成交易，他就不會提前與球隊談續約；由於薪資結構因素，若國王無法留下席亞康，也沒有足夠空間補強同等級人手。
國王除了現正追求席亞康外，剛被交易到尼克隊的阿努諾比（OG Anunoby）也是過去2年來目光緊盯的對象，不過球隊並不尋求短期租借，而是希望能找來長期的爭冠拼圖，在談判中也表明，不會將二年級生前鋒穆雷（Keegun Murray）放進交易包裹。
席亞康7月將年滿30歲，本季場均能貢獻22.2分、6.4籃板、5助攻，他曾兩度入選全明星賽和年度隊伍，在自由市場上最高能爭取到均薪破5000萬美元的大約。
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