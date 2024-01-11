NBA／為雷納德續約開心 喬治：希望一起度過剩餘生涯

快艇隊在今天傳出與陣中頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）達成3年總價1.53億美元的續約，且與喬治（Paul George）也正積極洽談續約中，而喬治在今天得知雷納德的續約消息後也表示，自己應該很快就會與球隊達成共識，也期待能夠與雷納德一同在快艇退休。

快艇在本賽季交易來哈登（James Harden）並歷經陣容磨合後，靠著「四巨頭」陣容打出佳績，排名也衝上西區前段班，其中除了哈登加盟後產生的良好化學效應外，兩大球星雷納德與喬治的穩定供輸，更是快艇戰績扶搖直上的關鍵。

而在今天傳出快艇將與雷納德達成3年總價1.53億美元的提前續約合約後，同樣在明年握有合約球員選擇權的喬治，也正積極與快艇洽談提前續約內容中，且喬治也在今天與暴龍之戰賽後強調，想長久與快艇合作的決心。

喬治指出，當今天聽到快艇與雷納德的續約消息後，除了為搭檔感到開心外，也認為這是快艇對於兩人成為球隊核心的肯定，「當我們加入快艇的時候，我們就能預料到現在這樣的狀況，我知道雷納德肯定會想留在這邊，我當然也是。」

喬治強調，對於與快艇得續約談判非常樂觀，33歲的他甚至希望能夠與雷納德一同在快艇退休，「我和球隊的想法應該很快就能達成共識，對此我非常樂觀，我想要長留在這邊，而雷納德的續約就是這個過程的第一步，我希望我們兩個的剩餘生涯都能在這邊度過。」