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NBA／和馬刺攜手坦出新高 活塞主帥：不是只有我們在輸

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞和馬刺是本季聯盟頭兩號「坦隊」。 美聯社
活塞和馬刺是本季聯盟頭兩號「坦隊」。 美聯社

今天兩聯盟墊底的活塞隊和馬刺隊上演了場「爐主對決」，最終馬刺在天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首次大三元帶領下，以130：108帶走勝利，賽後活塞頂薪總教練威廉斯（Monty Williams）受訪時談到本季兩隊不約而同陷入低潮，表示馬刺連敗讓球隊知道並不孤單。

活塞和馬刺本季都陷入罕見一勝難求的低潮，馬刺以18連敗刷新隊史紀錄；活塞更誇張，一口氣吞了28連敗，從10月底一路輸到2023年最後一場，將近2個月不知勝利為何物，寫下聯盟史上單季最長連敗紀錄，距離北美4大職業聯盟最長連敗紀錄更只有1敗之差。

今天比賽後，馬刺終結5連敗，活塞則是近期吞下6連敗，儼然又是一波連敗的開始，主帥威廉斯受訪時直言：「注意力和紀律都蕩然無存，除了我外沒人值得關注，也沒人準備好上場打球。」

威廉斯談到馬刺本季遇到的窘境時，提到自己和馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）在連敗期間傳過數次簡訊，不過聊得都不是球場上的事，而是彼此的家人，「雖然這麼說起來有點自私，但看到馬刺也在輸球，有助於我們意識到，不是只有我們在經歷這些難堪的時期。」

活塞目前戰績為3勝35敗，勝率連1成都不到；馬刺則是6勝30敗，和倒數第2的拓荒者有4場勝差，兩隊本季恐都難逃分區墊底命運。

活塞 馬刺

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