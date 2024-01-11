NBA／主場慘敗36分被噓爆 柯瑞：我也想給自己噓聲

近期陷入嚴重低潮的勇士，今天在主場出戰鵜鶘的比賽中於首節就狂失46分，創下球隊本季單節失分新高，最終也以36分差距敗給鵜鶘，而整場比賽勇士球迷更是絲毫不留情面地給予球員表現噓聲，賽後勇士主控柯瑞（Stephen Curry）就直言，這樣的表現連自己都在腦海中噓自己。

近7場比賽吞下5敗的勇士，近日傳出遭禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green）已重新加入球隊練球，有望在近期歸隊，總教練柯爾（Steve Kerr）也在今天證實此事，「他確實已經跟我們一起練球，接下來的客場比賽他有望跟隨我們一起出征，甚至在幾場比賽中復出。」

而勇士也確實相當需要格林帶來的防守能量與精神喊話，在今天出戰鵜鶘的比賽中，勇士首節就被對手豪取46分創下賽季單節失分新高，最終也以36分差距吞敗，在攻守兩端的表現可說是荒腔走板。

勇士總教練柯爾也直言，球隊現在確實打得缺乏信心，甚至已經逐漸找不到球隊信仰，「有位教練跟我說，我們現在可能是有史以來最安靜的球隊，我們需要能夠將人心重新靠攏的人領袖，當你經歷過這樣的事情時，你只有一條出路，那就是重新團結在一起戰鬥、競爭。」

而今天攻下13分的湯普森（Klay Thompson）也同意這樣的說法，「關鍵在於互相扶持，我認為現在我們必須更加心無旁騖，這樣我們才能開心打球，才能夠像個團隊一樣上場，然後我們還需要重新建立這個團隊的信心。」

身為球隊的領袖，勇士主控柯瑞自然必須扛下這些責難與壓力，他說：「我們真的打得很糟糕，沒有任何值得歡呼的地方，所以就算球迷給我們掌聲，對我們來說聽起來都很諷刺，甚至在我腦中，我都對於自己的表現都是給予噓聲，我們的職責就是帶給球迷值得歡呼的表現，但現在完全沒有做到這一點。」