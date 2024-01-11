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NBA／又一次陷入「西蒙斯迴圈」？親口說快回來卻沒時間表

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯近期受訪時親口證實快回歸賽場。 美聯社
西蒙斯近期受訪時親口證實快回歸賽場。 美聯社

籃網前明星控衛西蒙斯（Ben Simmons）本季再度因傷所擾，至今僅出賽6場比賽，儼然是又一次「季前即巔峰」，今天西蒙斯在巴黎媒體日上被問到背傷的恢復狀況，他則樂觀回應道「快回來了」，不過目前尚未有明確時間表。

自從2021-2022賽季年季中被交易到籃網後，近2年西蒙斯累計只打48場比賽，缺陣場次高達153場，每年季前都喊出要滿血回歸的他再次挑戰失敗，根據籃網球團說法，西蒙斯至少將再休一個禮拜，下週將會重啟傷勢評估。

西蒙斯上週開始參與賽前練球，今天出席記者會的他再次被問及傷勢情況，他回覆：「感覺不錯，我正在復原中，因為每天都在復原，我很快就回來了。」不過當被問到傷勢有沒有大概的恢復進度，他則語帶保留地說：「目前我還沒有時間表。」

西蒙斯的經紀人則指出，此次受傷跟上季的位置不同，是之前對陣公鹿隊時造成的新傷，不過預計不用動手術，「他身體左側出現一些神經刺激問題......我們期望透過適當的復健，讓他能在最短時間回歸賽季。」

西蒙斯本季只打了6場。11月7號後就因傷缺陣至今，缺席了足足30場比賽，留下場均6.5分、10.8籃板、6.7助攻數據，但得分和命中率皆是生涯新低，進攻狀態依舊讓人不期不待，距離回到全明星成績機會越來越渺茫。

西蒙斯 籃網

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