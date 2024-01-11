NBA／詹皇等5球星將出演Netflix紀錄片 歐巴馬參與製作

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，影音串流平台Netflix將推出NBA紀錄片，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）有參與製作。

查拉尼亞指出，這紀錄片會參考先前推出的NFL紀錄片「四分衛」，展現球員場上和場下的生活。第一季主角有5人，包含湖人隊詹姆斯（LeBron James）、塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）及國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

值得一提的是，Netflix兩年前推出電影《必勝球探》獲得不少好評，愛德華在劇中飾演主要反派，對主角狂噴垃圾話的畫面，令人印象深刻。

查拉尼亞還提到，詹姆斯、歐巴馬和NFL球星曼寧（Peyton Manning）的公司將參與製作。歐巴馬是知名的公牛球迷，前年有傳聞指出他想收購太陽，但最終沒有成真。