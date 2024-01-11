NBA／暴龍教頭爆氣被讚真男人 但裁判報告說暴龍2次誤判得利

湖人隊昨日在驚滔駭浪中以132：131擊敗暴龍隊，但賽後卻因為懸殊的罰球數差距而引起球迷討論，不過裁判賽後報告指出，在比賽最後2分鐘兩度發生誤判，不過得利的都是暴龍。

昨天整場比賽的罰球比為36：13，最主要集中在第四節，單節罰球比為23：2，單節差21顆罰球是聯盟本季新高；倒數4分鐘更是19：0的海量差距，是聯盟2010年至今首度發生。

湖人光是戴維斯（Anthony Davis）一個人全場14顆罰球就比暴龍全隊多，賽後暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）也在記者會上暴怒狂飆：「他們今天必須要贏？如果是的話早點說啊？這樣我們就不必出賽了，直接把勝利判給他們就好，比賽是不公平的，這可不是我們的第一次。」

而暴龍全球大使兼加拿大知名歌手德瑞克（Drake）也在個人Instagram上力挺自家主帥，轉發嘉柯維奇暴怒影片並寫道：「多倫多有個真正的總教練，這傢伙是個真男人。」

"Toronto has a real one as their coach, this guy is a GUYZER"



Drake on his IG story showing love for Raptors coach Darko Rajakovic following their tough loss to the Lakers 🫶 pic.twitter.com/E9bcXdY5mU — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年1月10日

但賽後的裁判報告則指出，終場前2分鐘確實發生誤判，不過吃虧的都是湖人方，一次是巴恩斯（Scottie Barnes）掩護時對里夫斯（Austin Reaves）進攻犯規沒吹；另一次則是巴瑞特（RJ Barrett）在戴維斯接應時抓了對方的手，但裁判沒給犯規，反倒是戴維斯被記上一次失誤，這個失誤也讓暴龍一度投進超前三分球。