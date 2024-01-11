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NBA／讚安比德進攻無人能擋 喬治：他是現代歐尼爾

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治(左)認為安比德(右)是現代歐尼爾。 路透
喬治(左)認為安比德(右)是現代歐尼爾。 路透

76人中鋒安比德（Joel Embiid）去年風光拿下年度MVP，本季表現更好，場均34.6分暫居聯盟得分王。快艇球星喬治（Paul George）也稱讚安比德是「現代歐尼爾（Shaquille O'Neal）」。

喬治在自家Podcast節目上談到安比德，直言他的進攻無人能擋，「他今年應該能平均得41分。你擋不住他，他太大了，還很敏捷、能在三分線外投籃。他是我們這世代的歐尼爾。」

喬治表示，「安比德無所不能，他還會歐洲步切入。你用大個子防守他，他能輕易應對；派上小個子，他會懲罰你，他是很有趣的人，我也是他的球迷。」

安比德本季場均34.6分11.8籃板6助攻，投籃命中率高達53.5%，76人戰績23勝12敗，高居東區第3，因此他再度成為MVP大熱門。不過聯盟本季針對個人獎項制定「65場門檻」，76人今天對陣火箭，安比德仍缺陣，他只能再缺席8場。

Joel Embiid Paul George 歐尼爾 76人

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