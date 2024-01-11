NBA／灰熊放推了？裁掉中鋒畢永柏與小將簽3年約

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）因右肩撕裂傷動刀，本季確定報銷。灰熊今天也宣布裁掉中鋒畢永柏（Bismack Biyombo），與V.威廉斯（Vince Williams Jr）簽下3年約。

灰熊主力中鋒亞當斯（Steven Adams）本季一場未打就整季報銷，灰熊11月初以1年500萬美元合約簽下畢永柏救急，他也展現價值，出賽30場（27場先發），平均拿到5.2分6.4籃板1.1阻攻。

不過隨著莫蘭特整季報銷，灰熊似乎打算放棄這個賽季，開始練兵，他們給雙向球員V.威廉斯3年790萬美元的正式合約。身高193公分的V.威廉斯在2022年選秀會，次輪第47順位被灰熊選中，本季出賽27場，平均上場21.9分鐘，得到5.9分5.1籃板。