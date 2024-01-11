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NBA／快艇3年1.53億美元續留雷納德！與喬治還在談
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇與當家球星雷納德（Kawhi Leonard）延長續約3年，總值為1.53億美元。
沃納羅斯基指出，雷納德不執行下季4870萬美元的球員選擇權，與快艇簽下延長合約，這份合約沒有球員選項，下季年薪為5200萬美元。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則指出，這份合約比「頂薪合約」少850萬美元。
雷納德2019年率暴龍奪冠，季後加盟快艇聯手喬治（Paul George），成為奪冠熱門。不過這段時間雷納德不斷遭遇傷病，快艇始終和總冠軍賽無緣。本季目前為止，雷納德相對健康，快艇進行36場比賽，他出賽32場，平均得到23.8分、6.1籃板、3.4助攻。
快艇近期打出爭冠氣勢，戰績23勝13敗，衝到西區第4。沃納羅斯基表示，快艇也在和喬治談延長合約，喬治下季也有4870萬美元的球員選擇權，不執行才能簽新合約。
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