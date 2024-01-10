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NBA／關鍵8罰助湖人奪今年首連勝 戴維斯：穩定度提升
湖人今天在主場迎戰暴龍，在第四節中段一度5分落後的情況下，靠著詹姆斯（LeBron James）連得5分，以及戴維斯（Anthony Davis）接力在比賽最後關頭連續8罰命中，以1分差距險勝暴龍收下2連勝，全場攻下41分的戴維斯也表示，球隊的穩定性一直在提高。
湖人今天面對多點開花的暴龍，除了戴維斯攻下41分外帶11籃板外，詹姆斯也有22分12助攻5籃板演出，此外，包括羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）和伍德（Christian Wood）得分都上看雙位數，幫助他們拿下近一個月來的首次連勝。
對於奪下睽違多時的連勝，戴維斯賽後則是將贏球功勞與隊友一同分享，「這是我們所有人的努力成果，絕對不僅僅是我，我們成功地阻擋了對手並抓下籃板，然後隊友幫助我站上罰球線，我們正確的解讀比賽並拿下這場勝利。」
戴維斯也成為湖人史上第4位第50次完成單場30分10籃板的球員，至於詹姆斯則是完成個人生涯例行賽加上季後賽第305次的20分10助攻，在史上僅次於「大O」羅伯森與魔術強森（Magic Johnson）。
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