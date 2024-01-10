快訊

「台大五姬」陳匡怡否認當小三 爆：張孝全追我不成

中職／引進突破僵局制！10局起二壘有跑者 和局仍保留

看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔寫給晚輩一封信：集中支持侯友宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／關鍵8罰助湖人奪今年首連勝 戴維斯：穩定度提升

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴維斯今日攻下41分外帶11籃。 路透
戴維斯今日攻下41分外帶11籃。 路透

湖人今天在主場迎戰暴龍，在第四節中段一度5分落後的情況下，靠著詹姆斯（LeBron James）連得5分，以及戴維斯（Anthony Davis）接力在比賽最後關頭連續8罰命中，以1分差距險勝暴龍收下2連勝，全場攻下41分的戴維斯也表示，球隊的穩定性一直在提高。

湖人今天面對多點開花的暴龍，除了戴維斯攻下41分外帶11籃板外，詹姆斯也有22分12助攻5籃板演出，此外，包括羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）和伍德（Christian Wood）得分都上看雙位數，幫助他們拿下近一個月來的首次連勝。

對於奪下睽違多時的連勝，戴維斯賽後則是將贏球功勞與隊友一同分享，「這是我們所有人的努力成果，絕對不僅僅是我，我們成功地阻擋了對手並抓下籃板，然後隊友幫助我站上罰球線，我們正確的解讀比賽並拿下這場勝利。」

戴維斯也成為湖人史上第4位第50次完成單場30分10籃板的球員，至於詹姆斯則是完成個人生涯例行賽加上季後賽第305次的20分10助攻，在史上僅次於「大O」羅伯森與魔術強森（Magic Johnson）。

延伸閱讀

NBA／AD肆虐暴龍禁區狂攻41分 湖人季中錦標賽後首次連勝

NBA／詹姆斯、戴維斯聯手 洛城內戰力退快艇止4連敗

「我爸有槍」10歲童為證明給朋友看 竟持槍爆頭殺人

NBA／跨年前湖人拚連勝 戴維斯：展現強硬防守就沒問題

相關新聞

NBA／第四節罰球2：23 暴龍主帥：想讓湖人贏早點說

暴龍在今天作客湖人主場，在整場比賽與對手纏鬥的情況下，末節卻出現兩隊罰球呈現2：23的荒謬差距，其中包括湖人戴維斯（An...

NBA／關鍵8罰助湖人奪今年首連勝 戴維斯：穩定度提升

湖人今天在主場迎戰暴龍，在第四節中段一度5分落後的情況下，靠著詹姆斯（LeBron James）連得5分，以及戴維斯（A...

NBA／阿努諾比擄獲紐約客的心 轉隊尼克後5連勝沒輸過

尼克隊日前透過交易換來前鋒阿努諾比（OG Anunoby）後，包括今天擊敗拓荒者隊在內，已經拉出一波5連勝，阿努諾比也拿...

NBA／8年1.2億美元破紀錄！熱火提前續約教頭史波斯特拉

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，熱火球團和總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）達成續約協議，將簽下8年1.2億美元合約，總值刷新聯盟歷

NBA／勇士格林即將解禁：不會再有踰矩與滑稽動作

美國職籃（NBA）金州勇士前鋒葛林（Draymond Green）已經結束禁賽令，近期有望重返賽場，他自評有信心不會再出...

NBA／「職業生涯最糟2年」施羅德後悔拒絕湖人運鈔車

德國控衛施羅德（Dennis Schroder）終於擺脫低薪，去年休賽季以2年2600萬美元合約加盟暴龍。他近期接受採訪，直言當年拒絕湖人開出的4年8400萬美元合約，讓他相當後悔。 施羅德20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。