NBA／第四節罰球2：23 暴龍主帥：想讓湖人贏早點說

暴龍在今天作客湖人主場，在整場比賽與對手纏鬥的情況下，末節卻出現兩隊罰球呈現2：23的荒謬差距，其中包括湖人戴維斯（Anthony Davis）一人單節就罰了11次，讓暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 在賽後暴怒痛批裁判，「如果要讓湖人贏就早點說，我們就不打了。」

暴龍今天作客湖人主場展現多點開花的攻勢，不僅球隊一哥席亞康（Pascal Siakam）拿下25分，日前才透過交易轉戰的巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley）以及前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）得分也都在20分以上，幫助暴龍與湖人展開激烈纏鬥。

儘管兩隊今天在各項數據上幾乎相差無幾，不過在罰球次數上卻出現了極大的落差，其中地主湖人全場獲得36次罰球機會，比起暴龍的13次高出不少，尤其在關鍵第四節雙方的罰球差距更是離譜的23次與2次，其中今天全場進帳41分的戴維斯，光是在第四節就站上罰球線11次，且其中8次還集中在比賽最後33秒，不過其中有6次是暴龍的犯規戰術，但他也穩定的將這8罰全數投進，成為湖人最終以1分差距勝出的關鍵。

暴龍總教練拉亞柯維奇。 路透

對於雙方在今天的罰球差距，暴龍總教練拉亞柯維奇賽後受訪時也怒批裁判尺度偏頗，「這簡直就是恥辱，裁判太可恥了，讓這件事發生的聯盟也是一樣。第四節罰球居然是2：23，我們只有2次罰球，我尊重他們有球星，但是我們也有，巴恩斯整個第四節都在衝擊籃框，沒有騙哨也沒有假摔，但卻只有2次罰球，這真的太離譜。如果今天要讓湖人贏球，請讓我們知道一下，這樣我們乾脆別打了，今晚真的太不公平了。」

而暴龍也在今天成為史上第6支，單場共4名先發球員得分超過20分，且命中率都在5成5以上，但最終卻輸球的隊伍。