快訊

富上加富！沙國發現「世界級金礦帶」 總價值達1556兆元

NBA／AD肆虐暴龍禁區狂攻41分 湖人季中錦標賽後首次連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯狂攻41分。 法新社
戴維斯狂攻41分。 法新社

湖人前一戰擊敗快艇，今天迎戰暴龍，戴維斯（Anthony Davis）全場狂攻41分，率湖人以132：131贏球，這是他們自季中錦標賽奪冠以來，首度取得2連勝。

暴龍中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因傷缺陣，戴維斯首節就肆虐禁區，狂砍16分。不過暴龍後衛巴瑞特（RJ Barrett）第二節反撲，個人獨得14分，加上隊友巴恩斯（Scottie Barnes）投進三分球，半場結束前反超比分，以53：51領先。

暴龍第三節前段保持領先，但湖人打出18：6攻勢改變戰局，暴龍隨後靠著施羅德（Dennis Schroder）連得4分，再要回1分領先。末節戰況拉鋸，最後關頭戴維斯持續統治禁區，儘管施羅德投進神奇擦板三分球，但戴維斯仍用穩定的罰球，幫助湖人拉到4分差鎖定勝利，也讓席亞康最後的三分球只是聊備一格。

戴維斯全場得到41分11籃板6助攻，且是17投13中、14罰13中的超高命中率，詹姆斯（LeBron James）有22分12助攻。暴龍方面，巴恩斯拿到26分6助攻，巴瑞特23分10籃板，席亞康（Pascal Siakam）25分。

湖人 暴龍 Anthony Davis

相關新聞

NBA／AD肆虐暴龍禁區狂攻41分 湖人季中錦標賽後首次連勝

湖人前一戰擊敗快艇，今天迎戰暴龍，戴維斯（Anthony Davis）全場狂攻41分，率湖人以132：131贏球，這是他們自季中錦標賽奪冠以來，首度取得2連勝。 暴龍中鋒伯爾特（Jakob Po

NBA／阿努諾比擄獲紐約客的心 轉隊尼克後5連勝沒輸過

尼克隊日前透過交易換來前鋒阿努諾比（OG Anunoby）後，包括今天擊敗拓荒者隊在內，已經拉出一波5連勝，阿努諾比也拿...

NBA／莫蘭特報銷照贏獨行俠 灰熊主帥：最驚豔的一勝

儘管球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）昨天傳出肩膀傷勢將動刀，賽季面臨報銷，灰熊隊今天對獨行俠隊之戰，全隊6人得分上雙...

NBA／8年1.2億美元破紀錄！熱火提前續約教頭史波斯特拉

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，熱火球團和總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）達成續約協議，將簽下8年1.2億美元合約，總值刷新聯盟歷

NBA／「職業生涯最糟2年」施羅德後悔拒絕湖人運鈔車

德國控衛施羅德（Dennis Schroder）終於擺脫低薪，去年休賽季以2年2600萬美元合約加盟暴龍。他近期接受採訪，直言當年拒絕湖人開出的4年8400萬美元合約，讓他相當後悔。 施羅德20

NBA／勇士格林即將解禁：不會再有踰矩與滑稽動作

美國職籃（NBA）金州勇士前鋒葛林（Draymond Green）已經結束禁賽令，近期有望重返賽場，他自評有信心不會再出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。