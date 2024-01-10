NBA／AD肆虐暴龍禁區狂攻41分 湖人季中錦標賽後首次連勝

湖人前一戰擊敗快艇，今天迎戰暴龍，戴維斯（Anthony Davis）全場狂攻41分，率湖人以132：131贏球，這是他們自季中錦標賽奪冠以來，首度取得2連勝。

暴龍中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）因傷缺陣，戴維斯首節就肆虐禁區，狂砍16分。不過暴龍後衛巴瑞特（RJ Barrett）第二節反撲，個人獨得14分，加上隊友巴恩斯（Scottie Barnes）投進三分球，半場結束前反超比分，以53：51領先。

暴龍第三節前段保持領先，但湖人打出18：6攻勢改變戰局，暴龍隨後靠著施羅德（Dennis Schroder）連得4分，再要回1分領先。末節戰況拉鋸，最後關頭戴維斯持續統治禁區，儘管施羅德投進神奇擦板三分球，但戴維斯仍用穩定的罰球，幫助湖人拉到4分差鎖定勝利，也讓席亞康最後的三分球只是聊備一格。

戴維斯全場得到41分11籃板6助攻，且是17投13中、14罰13中的超高命中率，詹姆斯（LeBron James）有22分12助攻。暴龍方面，巴恩斯拿到26分6助攻，巴瑞特23分10籃板，席亞康（Pascal Siakam）25分。