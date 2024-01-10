NBA／莫蘭特報銷照贏獨行俠 灰熊主帥：最驚豔的一勝

儘管球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）昨天傳出肩膀傷勢將動刀，賽季面臨報銷，灰熊隊今天對獨行俠隊之戰，全隊6人得分上雙，貝恩（Desmond Bane）豪取32分9籃板4助攻，以120：103輕取獨行俠，總教練簡金斯（Taylor Jenkins）直呼相當驚豔。

灰熊本賽季開季後戰績一度低迷，莫蘭特日前從持槍禁賽風波中解禁，近期表現止跌回升，沒想到僅打9場比賽就傳出將賽季恐怕報銷，對灰熊無疑是重大打擊。

不過今天客場之旅，莫蘭特隨隊出征，賽前進行精神喊話，希望隊友持續保持專注，似乎收到成效。

灰熊上半場火力全開攻下68分，獨行俠雙核心唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）分別攻下31分6助攻、33分8籃板，但灰熊展現多點開花的攻勢，除了貝恩猛轟32分外帶9籃板外，史馬特（Marcus Smart）也有23分進帳，板凳出發的提爾曼（Xavier Tillman）、威廉斯（Ziaire Williams）和洛迪（David Roddy）都有雙位數得分。

對於球隊缺少兩大主力莫蘭特、傑克森（Jaren Jackson Jr.），仍擊退強敵獨行俠收下3連勝，灰熊總教練簡金斯說：「這絕對是我們本季最令人驚豔的勝利之一，這次客場之旅有太多球員跳出來。」