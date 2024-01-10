聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／莫蘭特報銷照贏獨行俠 灰熊主帥：最驚豔的一勝
儘管球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）昨天傳出肩膀傷勢將動刀，賽季面臨報銷，灰熊隊今天對獨行俠隊之戰，全隊6人得分上雙，貝恩（Desmond Bane）豪取32分9籃板4助攻，以120：103輕取獨行俠，總教練簡金斯（Taylor Jenkins）直呼相當驚豔。
灰熊本賽季開季後戰績一度低迷，莫蘭特日前從持槍禁賽風波中解禁，近期表現止跌回升，沒想到僅打9場比賽就傳出將賽季恐怕報銷，對灰熊無疑是重大打擊。
不過今天客場之旅，莫蘭特隨隊出征，賽前進行精神喊話，希望隊友持續保持專注，似乎收到成效。
灰熊上半場火力全開攻下68分，獨行俠雙核心唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）分別攻下31分6助攻、33分8籃板，但灰熊展現多點開花的攻勢，除了貝恩猛轟32分外帶9籃板外，史馬特（Marcus Smart）也有23分進帳，板凳出發的提爾曼（Xavier Tillman）、威廉斯（Ziaire Williams）和洛迪（David Roddy）都有雙位數得分。
對於球隊缺少兩大主力莫蘭特、傑克森（Jaren Jackson Jr.），仍擊退強敵獨行俠收下3連勝，灰熊總教練簡金斯說：「這絕對是我們本季最令人驚豔的勝利之一，這次客場之旅有太多球員跳出來。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 頂尖對決變調！快艇四星大勝太陽三巨頭27分 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言