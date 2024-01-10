NBA／阿努諾比擄獲紐約客的心 轉隊尼克後5連勝沒輸過

尼克隊日前透過交易換來前鋒阿努諾比（OG Anunoby）後，包括今天擊敗拓荒者隊在內，已經拉出一波5連勝，阿努諾比也拿下加盟後新高23分，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）直言，他確實對球隊有很大貢獻。

尼克日前啟動交易將兩名年輕好手巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）和暴龍隊交換阿努諾比，儘管這筆交易在外界看來並不算特別突出的決定，不過帶給尼克相當大的改變。

阿努諾比今天首節猛轟16分，幫助尼克取得近20分的領先優勢，最終攻下23分創下轉隊後新高，尼克也以28分差距大勝拓荒者，成為聯盟最炙手可熱的隊伍之一。

談到阿努諾比加盟後帶給球隊的幫助，錫伯杜說：「他在很多方面都做出巨大貢獻，不僅是防守，還包括無球跑動、快速傳球、投籃，而且隨著我們不斷磨合，他的表現會愈來愈好。」

阿努諾比的好表現迅速擄獲紐約客的心，今天上半場罰球時，不少主場球迷高呼他的名字，讓他相當驚喜，「其實當下我不知道自己在想什麼，但這是一支歷史悠久的偉大球隊，相信我們會變得愈來愈好。」