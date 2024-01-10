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NBA／莫蘭特賽前激勵演說奏效 灰熊為他而戰大勝獨行俠

中央社／ 台北10日電
在莫蘭特賽前喊話激勵下，灰熊今天一路領先大勝獨行俠，近期拿下3連勝。 路透
在莫蘭特賽前喊話激勵下，灰熊今天一路領先大勝獨行俠，近期拿下3連勝。 路透

曼菲斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）日前因右肩撕裂傷動刀，本季確定報銷。不過，莫蘭特今天在賽前進行激勵演說，最後灰熊以120比103擊敗達拉斯獨行俠。

去年休賽季在社群媒體上亮槍，莫蘭特遭到美國職籃（NBA）聯盟禁賽25場，上個月終於重返賽場的他表示：「籃球是我的生活，也是我熱愛的事物，所以我很開心能夠回歸。」

沒想到回到NBA不到1個月，莫蘭特在6日練球時受傷，接受核磁共振造影（MRI）檢查後，發現可能有右肩關節唇撕裂傷勢，最後他選擇動刀，但也導致賽季報銷。本季莫蘭特僅出賽9場，場均貢獻25.1分，幫助灰熊打出6勝3負佳績。

灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）今天賽前形容，對莫蘭特的傷勢感到「心碎」與「沮喪」，「每個人都很心疼莫蘭特，大家都知道他為了這個賽季付出多少努力，這些球員真的很關心彼此。」他指出，即便本季接下來少了莫蘭特，但灰熊仍須維持積極心態向前，「帶著他的精神奮戰。」

灰熊當家大前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）則提到，要當莫蘭特的後盾，「就是陪在他身邊，而且有一群很挺他的好友，相信他會很好的。」後衛班恩（Desmond Bane）透露，「我們會開張雙臂擁抱他，並且為了他而戰。」

今天作客獨行俠主場，莫蘭特賽前特別進行激勵演說，期望隊友「保持專注、繼續努力」，而此役灰熊共有6人得分達到雙位數，其中班恩攻下32分、9籃板，率隊以120比103獲勝，勇奪近期3連勝。

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