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NBA／勇士格林即將解禁：不會再有踰矩與滑稽動作

中央社／ 台北10日電
格林解禁在即，有信心未來不會再有逾矩與非關籃球的滑稽舉動。 路透
格林解禁在即，有信心未來不會再有逾矩與非關籃球的滑稽舉動。 路透

金州勇士前鋒格林（Draymond Green）已經結束禁賽令，近期有望重返賽場，他自評有信心不會再出現非籃球的踰矩動作。

去年11月14日對戰明尼蘇達灰狼，葛林在比賽中勒住戈貝爾（Rudy Gobert）的脖子，結果遭到驅逐出場、禁賽5場。沒想到12月13日對戰鳳凰城太陽，格林在場上再度失控，揮拳打中對手中鋒諾基奇（JusufNurkic），隨即遭到NBA聯盟處以無限期禁賽。歷經3個多星期的心理諮商及相關會議，終於獲得NBA認可，如願解除禁賽令，並有望在近期重返賽場，但尚未有明確的歸期。

在第1次的心理諮商，治療師清楚並簡單地告訴格林，「不要為了達到要求，而參加這些諮商，不然這是浪費每個人的時間。」而格林透露，在無限期禁賽的前10天，完全沒有接觸籃球，也更能理解進入好的心態思維，「接受心理諮商後，我很容易敞開心房，因為需要整理自己，重新回到正軌。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）抱持開放心態，並提到格林仍然是勇士團隊的重要一份子，尤其扮演領袖角色，「他將重新承擔這個責任，但需要意識到他所經歷的，還有讓球隊經歷的事。」

本季勇士戰績不佳，僅以17勝19負、排名西區第12名，今天首度完整參與球隊訓練的格林認為，自己沒有時間浪費，將積極為重返賽場努力，「這些都是我自己造成的，所以不能慢慢來、等到可以的時候再出賽。」

格林提到，有信心不會再出現非籃球的踰矩動作，「沒有人會擔心我在場上的表現，但問題在於這些『滑稽動作』，這是焦點所在。」他補充，不會設定不切實際的期望，「未來不會再出現這些行為嗎？當然，我有信心。」

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