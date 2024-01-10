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NBA／球星哈利伯頓傷退 溜馬慘勝

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
溜馬隊當家球星哈利伯頓。 路透
溜馬隊當家球星哈利伯頓。 路透

NBA溜馬隊昨天雖以133：131險勝聯盟戰績最佳的塞爾蒂克隊，當家球星哈利伯頓第2節卻拉傷左腳提前退場，由隊友直接抱回休息室，溜馬教頭卡萊爾形容當家大將受傷是「非常沮喪的時刻」，只盼今天MRI檢查結果不是太嚴重。

哈利伯頓是在運球切入時腳底打滑，幾乎呈現「劈腿」姿勢，馬上面露痛楚、抱著左腳，還在場上翻滾一圈，上半場還剩3分10秒時退場。

發生意外前，哈利伯頓場均24.2分是溜馬得分王，另有聯盟最多12.7助攻，是球隊頭號戰將，也是溜馬闖進季中錦標賽冠軍戰的靈魂人物，傷退對團隊戰力有直接影響，但溜馬克服半場59：68落後，靠馬瑟倫替補貢獻26分，包括最後0.6秒的致勝罰球，以2分差搶下勝利，避免連輸塞爾蒂克兩場。

在哈利伯頓受傷下逆轉「綠衫軍」，卡萊爾肯定全隊表現，他說：「這是很重要的比賽，每一場都有可能成為賽季決定性的比賽。」

哈利伯頓傷勢未明，灰熊隊已確定折損當家球星莫蘭特，他在上季因持槍風波遭聯盟禁賽25場，解禁回歸就奪下單周最佳球員，但只打9場比賽又因球隊訓練造成右肩脫臼；昨天灰熊宣布，莫蘭特肩關節唇撕裂傷，將接受手術治療，賽季提前報銷，預計下個賽季前能健康回歸。

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