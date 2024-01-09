NBA／與庫明加搭配不兼容 名記：勇士願交易維金斯

爵士今天擊敗公鹿後，將勇士隊擠至西區第12名。本季勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）狀態不佳，特別是和庫明加（Jonathan Kuminga）搭檔上陣時，球隊打得相當不順，今天有消息指出，勇士對交易掉維金斯持開放態度。

資深記者史坦（Marc Stein）今天在節目上表示，「當我和越來越多球隊交流後，我聽說外界預估勇士正考慮交易維金斯，因為當他和庫明加同時上場時，勇士隊會告訴你，打得並不順利。」

維金斯本季場均11.9分4.2籃板1.3助攻，三分命中率29.7%，表現明顯下滑。昨天勇士對上暴龍，他重返先發與庫明加搭檔，全場只得3分，正負值-29。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直言，庫明加與維金斯搭配不如預期，「整個賽季都配合不好，但我們正在進行實驗。」