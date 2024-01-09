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NBA／輸到捶椅洩恨 字母哥怒批：這表現我都想噓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(左)倒地。路透
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波(左)倒地。路透

公鹿今天在明星後衛里拉德（Damian Lillard）缺陣的情況下於主場迎戰爵士，不過卻在上半場一度落後對手達到33分，最終也吞下近5場比賽以來的第4敗，讓公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一度氣憤的捶椅洩恨，並直言已忘記前一次在上半場如此大比分落後給對手是何時。

公鹿近期陷入勝少敗多的低潮期，主力後衛里拉德還在今天與爵士之戰賽前因為個人因素告假，而碰上近況火熱的爵士也確實讓公鹿陷入苦戰，在上半場就一度落後對手達到33分之多，最終也以16分差距吞下敗仗。

而這一敗也帶給公鹿沈重打擊，尤其是拿下大三元的球隊一哥安戴托昆波在比賽中就一度被拍到捶擊椅子的畫面，他賽後說：「上半場我們就落後對手33分，我已經不知道前一次這樣的狀況是在什麼時候了，這確實讓人感到沮喪。」

儘管球隊目前戰績仍在東區前段班，但安戴托昆波也直言，只要在場上表現得不夠努力，隨時都可能面臨球迷的噓聲對待，而球隊今天的表現就連他也都想飽以噓聲，「我們必須凝聚在一起，就是這樣，如果大家都只想自顧自的打球，這對於球隊是沒有幫助的，我們之前就遇過這樣的狀況，但這不會是太大的問題，因為當面臨困境時，將會激發出最好的表現。」

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