NBA／湖人引進文森注定失敗？球探：邁阿密放人有原因

湖人休賽季補強獲外界好評，不過湖人總教練漢姆（Darvin Ham）似乎無法善用角色球員，讓戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）未獲得充分休息時間，加上湖人目前只排西區第10，因此漢姆的執教功力備受外界質疑。

《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）撰文指出，漢姆被業內視為受人喜愛的教練之一，但他不是戰術型教練。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）與他完全相反，卡萊爾脾氣暴躁，但戰術面表現出色。

平克斯認為漢姆有失去球員信任的危機，因為在戰術策劃上表現不好，而且去年季後賽的先發陣容「詹姆斯、戴維斯、里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt）」，本季還沒先發合作過。

平克斯指出瑞迪許（Cam Reddish）在球探眼中不是好球員，但湖人卻讓他先發，減少里夫斯和八村壘（Rui Hachimura）的發揮空間。另外還有替補中鋒缺乏影響力、很少球員能為隊友創造機會等問題，漢姆無法有效利用球員能力，讓休息室變混亂。

該報導還提到，湖人2021年以2年合約簽下納恩（Kendrick Nunn），結果因傷幾乎未做出貢獻。去年休賽季湖人又挖角熱火後衛文森（Gabe Vincent），如今他也成為傷兵，本季只打5場。

平克斯透露球探圈有流傳已久的說法，「不要簽熱火角色球員。邁阿密讓他們離開是有原因的，他們會在史波斯特拉（Erik Spoelstra）執教下，表現超乎原本水準。」