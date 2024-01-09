NBA／格林自曝曾和勇士教頭在庭院痛哭 詹皇也關心過他
格林（Draymond Green）日前因場上暴力行為遭聯盟無限期禁賽，如今聯盟允許他重返球場。格林也透露禁賽期間，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）有去他家，兩人在院子裡哭了起來。
格林在自己的Podcast節目回憶禁賽期間的點點滴滴，「有一天柯爾來探訪我，我們坐在院子裡，他哭了，我也哭了。因為我們之間有一種羈絆，見過最高峰和低谷，他對我說：『我希望你能以正確的方式結束這一切，我們要以正確的方式結束這一切，但你沒有這樣做。』」
格林也在節目上向大家致歉，他承認自己越線了，對家人感到非常抱歉，「我有妻子、小孩、家人及朋友。我讓他們很尷尬，這讓我很痛心。這真的很痛苦，我媽媽甚至收過死亡威脅，我有2個正在上學的孩子，他們在灣區上學，朋友幾乎都是勇士球迷，我的孩子們不得不承受壓力。」
湖人巨星詹姆斯（LeBron James）是格林的好友，格林透露禁賽期間詹姆斯對他說，「我只是想讓你知道，我們與你同在，我們愛你冠軍。我們會和你一起度過難關，做你該做的事。」
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