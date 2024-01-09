NBA／賽末關鍵5分險勝 湖人止敗
4連敗的湖人隊，昨天主場迎接尋求6連勝的快艇隊，本季第二度的「洛城內戰」再度戰到最後一秒，湖人靠「小皇帝」詹姆斯領軍，加上普林斯賽末關鍵5分，驚險以106：103止敗。詹姆斯也盼勝場能帶來新氣象，球隊表現能漸入佳境。
湖人本季首度遭遇快艇打下延長賽勝利，上月更贏下首度舉辦的季中錦標賽總冠軍，但奪冠後的13場比賽輸10場，昨就算在詹姆斯25分領軍下力退快艇，18勝19敗的戰績，勝率仍不到5成。
「要試著用這一點，讓我們能打出更好表現。」第三節演出飛天暴扣的詹姆斯強調，一場比賽無法改變球隊過去11、12場，但至少是好的開始，「希望我們能從這裡開始，持續建造起來。」
貢獻22分的湖人大將戴維斯也提到，勝利需要所有隊友一起努力，「要有『其他人』才能贏下總冠軍、贏下比賽，這些傢伙今晚表現出色。當這些人打得好，就能讓我和詹姆斯輕鬆些。」
羅素和普林斯就是昨天湖人雙星的得力助手，兩人各拿13分，羅素的11分集中在下半場，普林斯則是在比賽尾聲投進打破平手僵局的三分彈，讀秒階段罰球也把握，加上快艇追平一擊涮框而出，才讓湖人驚險迎接本季對戰連勝。
雖擊敗近16戰打下14勝的快艇，詹姆斯指出球隊仍犯太多錯誤；普林斯也承認，自己第四節2分多鐘對鮑威爾外線出手的犯規不該下手，貢獻3記三分彈的他說：「所以我馬上告訴自己，我想討回來，當機會來時我也抓住了。」
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