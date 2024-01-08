NBA／為何雷納德關鍵時刻坐板凳？快艇教頭：有上場時間限制
雷納德（Kawhi Leonard）個人近12場出賽，快艇都贏下比賽。不過他今天面對湖人狀態不佳，全場17投6中，只得到15分，關鍵時刻坐在板凳席當觀眾，眼睜睜看著快艇輸球。對此，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）提到雷納德有上場時間限制。
泰隆魯比賽尾聲的調度相當詭異，最後3分鐘快艇落後3分，使用最後一個暫停，並把雷納德換下場，最後17秒才把他換回場上。
對此，泰隆魯解釋這樣做是因為雷納德有上場時間限制，「近期賽程較密集，明天還要背靠背對太陽，近8天有5場比賽，這是我的責任。」
雷納德則回應，「我非常喜歡在場上打球，但事情就是這樣發生了，我們還有很多比賽要打，這就是今晚發生的狀況。」
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