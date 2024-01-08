NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

勇士今天在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。

由於勇士老將保羅（Chris Paul）受傷，維金斯（Andrew Wiggins）重返先發陣容。暴龍首節打出一波20：8攻勢，第二節巴瑞特狂砍17分，幫助暴龍將分差擴大到27分。

第三節勇士找回狀態，單節狂轟38分，一度將落後縮小到個位數。不過暴龍在第三節尾聲連得5分，末節前段再度打爆勇士，比賽最後6分半鐘變成垃圾時間。

巴瑞特今天繳出轉戰家鄉後代表作，全場20投13中，得到37分6籃板6助攻。反觀柯瑞全場14投2中，只得到9分6助攻，維金斯僅攻下3分。湯普森（Klay Thompson）砍進25分和穆迪（Moses Moody）的21分淪為空響。