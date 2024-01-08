快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

NBA／KD復出、莫蘭特缺席 太陽末節再度崩盤不敵灰熊

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)傷癒復出，太陽卻不敵少了莫蘭特的灰熊。 法新社
杜蘭特(左)傷癒復出，太陽卻不敵少了莫蘭特的灰熊。 法新社

太陽前一戰大勝熱火，今天在主場迎戰灰熊，杜蘭特（Kevin Durant）終於傷癒復出，同時灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）缺陣。原以為太陽贏球勢在必得，沒想到第四節又再度被大逆轉，以115：121輸球。

太陽上半場打完只領先4分，第三節後半段打出15：3高潮，以11分領先進入末節。末節杜蘭特帶隊，布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）先在場邊休息，灰熊前4分鐘打出14：1攻勢逆轉戰局。布克回到場上後，戰況仍陷入膠著。

關鍵時刻灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）飆進關鍵三分球，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也補上2分；太陽則是不斷失誤和放槍。貝恩最後4罰全進，鎖定勝利。

傑克森全場得到28分10籃板6助攻，史馬特（Marcus Smart）25分6籃板8助攻，貝恩則攻下23分。太陽方面，布克拿到24分8助攻，杜蘭特23分10籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）18分19籃板，比爾只攻下12分。

太陽 灰熊 Kevin Durant Ja Morant

相關新聞

NBA／保羅預計缺席4到6週 維金斯重返勇士先發陣容

勇士老將保羅（Chris Paul）在日前面對活塞的比賽中受傷，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將缺席4到6週。 保羅在先前比賽中左手骨折，已經接

NBA／傳庫明加和勇士老闆關係好 不願用他交易席亞康

庫明加（Jonathan Kuminga）日前發聲表達對上場時間的不滿，同時也成為交易流言主角。據消息指出，勇士不願意拿他換取暴龍球星席亞康（Pascal Siakam）。 據暴龍記者葛蘭吉（M

NBA／魔獸確定加盟菲律賓球隊 抵達馬尼拉聯手前雷霆大鎖

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）確定與菲律賓球隊「Strong Group」簽約，他遇到班機延誤，昨天晚上才和前菲律賓歸化球員布拉契（Andray Blatche）抵達馬尼拉，並開心大喊，

NBA／巴瑞特37分賽季新高 柯瑞外線9投0中勇士慘敗

勇士今天在主場迎戰暴龍，當家球星柯瑞（Stephen Curry）本季第2次未命中三分球，全場9投0中。暴龍則靠巴瑞特（RJ Barrett）狂飆本季新高37分，以133：118輕取勇士。 由於

NBA／為魯比歐退休感到惋惜 米契爾：他總算能獲得喘息

昔日「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）在昨天正式與騎士買斷合約，並將暫停其職業生涯，這讓過去幾個賽季與他在爵...

NBA／格林解禁歸隊訓練 勇士主帥：每個人都很興奮

勇士隊今天以118：133不敵暴龍隊，但至少有好消息，遭聯盟禁賽的明星前鋒格林（Draymond Green）正式歸隊訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。