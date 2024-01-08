NBA／KD復出、莫蘭特缺席 太陽末節再度崩盤不敵灰熊

太陽前一戰大勝熱火，今天在主場迎戰灰熊，杜蘭特（Kevin Durant）終於傷癒復出，同時灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）缺陣。原以為太陽贏球勢在必得，沒想到第四節又再度被大逆轉，以115：121輸球。

太陽上半場打完只領先4分，第三節後半段打出15：3高潮，以11分領先進入末節。末節杜蘭特帶隊，布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）先在場邊休息，灰熊前4分鐘打出14：1攻勢逆轉戰局。布克回到場上後，戰況仍陷入膠著。

關鍵時刻灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）飆進關鍵三分球，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也補上2分；太陽則是不斷失誤和放槍。貝恩最後4罰全進，鎖定勝利。

傑克森全場得到28分10籃板6助攻，史馬特（Marcus Smart）25分6籃板8助攻，貝恩則攻下23分。太陽方面，布克拿到24分8助攻，杜蘭特23分10籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）18分19籃板，比爾只攻下12分。