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NBA／魔獸確定加盟菲律賓球隊 抵達馬尼拉聯手前雷霆大鎖

聯合新聞網／ 綜合報導
霍華德。 截圖自霍華德IG
霍華德。 截圖自霍華德IG

魔獸霍華德（Dwight Howard）確定與菲律賓球隊「Strong Group」簽約，他遇到班機延誤，昨天晚上才和前菲律賓歸化球員布拉契（Andray Blatche）抵達馬尼拉，並開心大喊，「我們終於到了！」

據當地媒體《GMA News》報導，布拉契和前NBA雷霆隊防守大鎖羅伯森（Andre Roberson）將與魔獸同隊。他與Strong Group簽下2週短約，將參加1月19日到28日進行的「杜拜國際籃球冠軍賽」。

現年32歲的羅伯森是2013年首輪新秀，擁有頂尖防守能力，生涯前期就成為雷霆先發球員，聯手杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。不過他在2018年遭遇左腿髕韌帶撕裂，缺席2018-19賽季，傷癒復出後表現不理想，逐漸淡出聯盟。

霍華德上季加盟T1職籃桃園雲豹隊，震驚台灣籃壇。曾創下連4場主場賽事1.5萬球迷入場紀錄，但雲豹戰績聯盟墊底，未闖進季後賽。魔獸休賽季不斷喊話想留在台灣，卻沒和任何球隊達成協議，雲豹今年則找來另一位前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）助拳。

霍華德 魔獸

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