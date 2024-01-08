NBA／保羅預計缺席4到6週 維金斯重返勇士先發陣容

目前以場均34.6分暫居聯盟得分王的安比德（Joel Embiid），持續3連霸之路邁進，同時也被看好能夠達成年度MVP連莊。不過擺在他面前卻是有一個巨大的得獎阻礙需要特別留意，那就是缺賽場次。

2024-01-07 15:42