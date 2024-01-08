NBA／保羅預計缺席4到6週 維金斯重返勇士先發陣容
勇士老將保羅（Chris Paul）在日前面對活塞的比賽中受傷，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將缺席4到6週。
保羅在先前比賽中左手骨折，已經接受手術。他職業生涯19個賽季，左手總共動了5次手術；右手則是6次。勇士本季17勝18敗，排在西區第10，保羅出賽32場，平均8.9分7.2助攻，三分球命中率36.1%。
據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士前鋒格林（Draymond Green）已回歸球隊賽前訓練。今天勇士主場迎戰暴龍，先發陣容為柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。
2023-24 NBA即時比分
▪ 灰熊三分雨送湖人4連敗 漢姆烏紗帽恐不保！這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言