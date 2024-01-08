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NBA／保羅預計缺席4到6週 維金斯重返勇士先發陣容

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅預計缺席4到6週。 美聯社
保羅預計缺席4到6週。 美聯社

勇士老將保羅（Chris Paul）在日前面對活塞的比賽中受傷，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，他將缺席4到6週。

保羅在先前比賽中左手骨折，已經接受手術。他職業生涯19個賽季，左手總共動了5次手術；右手則是6次。勇士本季17勝18敗，排在西區第10，保羅出賽32場，平均8.9分7.2助攻，三分球命中率36.1%。

據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士前鋒格林（Draymond Green）已回歸球隊賽前訓練。今天勇士主場迎戰暴龍，先發陣容為柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

勇士 Chris Paul Andrew Wiggins

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