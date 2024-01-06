NBA／灰熊23顆三分球轟垮湖人 詹姆斯：我們現在很糟糕
「我們現在情況很糟糕。」就在湖人被灰熊本季新高23顆三分球猛烈轟炸以14之差落敗後，詹姆斯（LeBron James）無奈地表達對於球隊的擔憂。
這場比賽詹姆斯攻下32分7助攻5籃板5抄截，戴維斯（Anthony Davis）拿下31分6籃板4助攻2阻攻，里夫斯（Austin Reaves）則有19分12助攻7籃板的表現；按照過往雙星如此強勢發揮，幾乎是紫金軍團奪勝保證。但今晚比賽卻是換來一場沮喪。
只因灰熊陣中包括莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）和史馬特（Marcus Smart）分別都拿超過20分，4人聯手轟進105分，也是隊史首度出現3人至少投進5顆三分球；特別是在第四節，灰熊狂砍7顆三分球，光是外線得分就直接壓過湖人全隊單節分數，整個第四節打出33比19的攻勢。
「灰熊今天在三分線外投出了51%的命中率，這對我們來說是不可接受的。我們必須要在這方面做得更好才行。」里夫斯說。
灰熊是全聯盟本季三分球命中率最差的球隊，但湖人卻是讓對手用最吃虧的方式贏得勝利。
「你必須要尊重灰熊的表現，他們今晚的投籃手感非常棒。」詹姆斯說，「我們盡最大努力去執行比賽計畫，但他們讓我們付出代價。」
「我出現了兩次致命失誤，錯失了4記罰球，我們仍然是有機會贏的。」詹姆斯說。
在首度贏得季中錦標賽之後，湖人瞬間從天堂跌落谷底，13場比賽吞下10敗，只贏了馬刺、雷霆和黃蜂，排名更跌出西區前10名，面臨附加賽門票保衛戰。
戴維斯表示：「我們必須要團結一致，然後找到解決問題的方法。不會有人來幫我們，我們必須要靠自己來挺過難關。」
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