NBA／4人破20分、本季新高23顆三分 灰熊送湖人4連敗

湖人隊近日傳入休息室氣氛低迷，主帥漢姆（Darvin Ham）烏紗帽搖搖欲墜，今天在主場對戰西區倒數第3的灰熊隊表現依舊令人失望，上半場最多曾領先達13分的他們下半場先是被灰熊逼平，第四節徹底一瀉千里，被聯盟三分命中率墊底的灰熊投進23顆三分球，以113：127慘吞4連敗。

湖人開場火力凶猛，詹姆斯（LeBron James）一甩上一場只得12分的陰霾，首節就拿下14分，其中三分球更是4投全中，幫助球隊取得9分領先；但第二節湖人手感急速冷凍，灰熊在史馬特（Marcus Smart）跳出來帶動火力下，半場追至1分差。

易籃再戰後，兩隊第三節上演拉鋸戰，輪到過去一向被戴維斯（Anthony Davis）壓制的傑克森（Jaren Jackson Jr.）爆發，遠投近切攻下13分，戴維斯則有9分回應，雙方平手進入第四節。

但來到第四節湖人防守一洩千里，灰熊的三分火力徹底轟垮對手，單節三分球11投7中，對湖人而言可說是球球致命，貝恩（Desmond Bane）有10分挹注，小將威廉斯（Ziaire Williams）也貢獻10分，反觀湖人單節6次三分出手全部落空，單節被打出33：19攻勢，最終就以14分之差灰頭土臉得吞下近期4連敗。

The Grizzlies hit a SEASON-HIGH 23 3-pointers in their win over the Lakers 🔥 pic.twitter.com/KmH85ABqSR — NBA (@NBA) 2024年1月6日

本季灰熊位居全聯盟三分命中率墊底，但今天外圍火力讓湖人防不勝防，投進了本季新高、全聯盟次高的23顆三分，也是隊史第2多；本季頭一次交手湖人雖然輸球，但也投進了20顆三分球，今年三分球最多的兩場比賽都是對湖人。

除此之外，灰熊今天的得分點相當平均，以傑克森的31分為首，史馬特29分、貝恩24分、莫蘭特（Ja Morant）21分，光是先發這4人就貢獻了105分，內外都撕裂湖人防線。

湖人方則是雙星持續燃燒自我，詹姆斯拿下32分5籃板7助攻，附帶5抄截；戴維斯22投13中斬獲31分，無奈依舊無法將球隊脫離連敗泥沼，自季中錦標賽後，球隊戰績僅3勝10敗。