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NBA／上半場就打爆爵士 塞爾蒂克開季主場17連勝平隊史

中央社／ 台北6日電
塞爾蒂克大勝爵士29分推進開季主場17連勝，三大主力第四節樂得輕鬆在板凳上看比賽。 美聯社
塞爾蒂克大勝爵士29分推進開季主場17連勝，三大主力第四節樂得輕鬆在板凳上看比賽。 美聯社

NBA波士頓塞爾蒂克、印第安納溜馬今天上半場打完都大幅領先，塞爾蒂克以126比97擊敗猶他爵士，繼續推進開季主場17連勝。

東區龍頭塞爾蒂克今天在主場迎戰過去7場拿下6勝的爵士，開賽就拉出10比0攻勢，更憑藉著哈勒戴（Jrue Holiday）壓哨三分球，首節取得30比15領先，而前一役得分追平隊史紀錄154分的爵士，開賽手感冰冷，首節命中率僅18%，三分球更是12投僅1中。

「比賽一開始我們在籃下就表現地很膽怯。」爵士總教練哈迪（Will Hardy）：「我認為我們進攻端身體對抗表現很差，今晚比賽碰上防守能力出色隊伍，更凸顯球隊在這方面的不足。」

塞爾蒂克半場結束將比分拉開至71比40，憑藉著上半場領先優勢，最終以126比97勝出，團隊單場飆進17顆三分球，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻5顆，個人獨攬30分，外加9籃板、5助攻。

這也是綠衫軍連續9場比賽得分超過120分，而開季主場17勝0敗，也追平隊史最佳成績，塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）表示：「今晚的比賽，我們靠著身體素質和無球防守，削弱對手速度，我認為我們做到了。」

塞爾蒂克 爵士 Jayson Tatum

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