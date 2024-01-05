聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／想暴扣慘遭溫班亞瑪封阻 字母哥：是誰說他才7呎3？
公鹿隊今天踢館馬刺隊主場，最終在驚滔駭浪中以125：121險勝，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟44分，末節連兩顆三分球加上致勝灌籃助球隊站穩陣腳，賽後他也盛讚法國天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）潛力無可限量。
安戴托坤波第四節獨拿全場最高14分，是球隊能獲勝的大功臣，出手6球唯一沒命中的一球就是被溫班亞瑪封阻，讀秒階段安戴托坤波持球強勢單打溫班亞瑪，但後者第一拍並沒有被「坦克切」頂開，而是算準時機，在6呎11的安戴托坤波起跳時賞了一記麻辣鍋。
這球在網路上引發熱議，有球迷直呼這球是「年度最佳火鍋」、「世代級的天分」、「巨獸間的對決」、「溫班亞瑪的核心力量被低估了」。
安戴托坤波賽後受訪時談到與溫班亞瑪之間的對決，也難掩對其天賦的驚嘆，「我不知道他到底多高？7呎4？7呎5？但絕對不會只有7呎3，這麼說的人鐵定在說謊。」
安戴托坤波也補充：「我從來沒看過像他這種條件的人，或許你們有，但我沒有，所以天空才是他的極限。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 金塊約柯奇Logo Shot打板絕殺勇士！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言