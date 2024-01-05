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NBA／想暴扣慘遭溫班亞瑪封阻 字母哥：是誰說他才7呎3？

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪今天送出5記麻辣鍋，包含攔下安戴托坤波的暴扣。 美聯社
溫班亞瑪今天送出5記麻辣鍋，包含攔下安戴托坤波的暴扣。 美聯社

公鹿隊今天踢館馬刺隊主場，最終在驚滔駭浪中以125：121險勝，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂轟44分，末節連兩顆三分球加上致勝灌籃助球隊站穩陣腳，賽後他也盛讚法國天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）潛力無可限量。

安戴托坤波第四節獨拿全場最高14分，是球隊能獲勝的大功臣，出手6球唯一沒命中的一球就是被溫班亞瑪封阻，讀秒階段安戴托坤波持球強勢單打溫班亞瑪，但後者第一拍並沒有被「坦克切」頂開，而是算準時機，在6呎11的安戴托坤波起跳時賞了一記麻辣鍋。

這球在網路上引發熱議，有球迷直呼這球是「年度最佳火鍋」、「世代級的天分」、「巨獸間的對決」、「溫班亞瑪的核心力量被低估了」。

安戴托坤波賽後受訪時談到與溫班亞瑪之間的對決，也難掩對其天賦的驚嘆，「我不知道他到底多高？7呎4？7呎5？但絕對不會只有7呎3，這麼說的人鐵定在說謊。」

安戴托坤波也補充：「我從來沒看過像他這種條件的人，或許你們有，但我沒有，所以天空才是他的極限。」

馬刺 溫班亞瑪 公鹿

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