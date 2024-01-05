NBA／庫明加打超好第四節又被冰 勇士教頭說明原因遭罵翻
勇士今天在末節最後6分半鐘領先金塊18分，但突然陷入得分荒，最終被金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的打板三分球絕殺。賽後球迷將矛頭指向勇士總教練柯爾（Steve Kerr），因為他末節讓庫明加（Jonathan Kuminga）在板凳席待好待滿。
約柯奇絕殺後金塊全隊相當振奮，反觀庫明加第一時間頭轉向休息室，柯瑞（Stephen Curry）也露出傻眼的表情。庫明加第四節完全沒上場，全場只打19分鐘全隊最少，貢獻16分4籃板4助攻，正負值+6全隊最佳。
因此不少球迷為庫明加抱不平，柯爾則回應，「庫明加打得很好，通常是比賽剩5到6分鐘左右換他上場，但維金斯（Andrew Wiggins）當時打得特別好，球隊狀態也很好，領先18分，所以沒換他回來，沿用那套陣容。」
柯爾這段言論徹底惹怒勇士球迷，紛紛在網路上留言喊話「開除柯爾」。事實上，庫明加不是最慘的勇士球員，小將穆迪（Moses Moody）沒有受傷，但已連3場沒出賽。
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